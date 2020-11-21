В Бишкеке 21 ноября солнечно. Температура воздуха ожидается −4 градуса. День уменьшился до 9 часов 31 минуты.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (6-7-я улицы);
- 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-48, Чуй-49, Манаса).
Памятные даты
Всемирный день приветствий
Главная цель — обратить внимание широкой общественности на важность личного общения для сохранения мира.
Всемирный день телевидения
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1996 года. ООН учредила этот день, признавая возрастающее воздействие телевидения на процессы принятия решений, привлекая внимание всего мира к конфликтам и угрозам миру и безопасности, а также учитывая его потенциальную роль в фокусировании внимания на других крупных проблемах.
Телевидение признано важным инструментом воздействия на общественное мнение, его направления и мониторинга.
В современном мире телевидение — символ связи и глобализации. Государствам предложено отмечать этот день, обмениваясь телевизионными программами, посвященными миру, безопасности, экономическому и социальному развитию и расширению культурного обмена.
Куда сходить
Культура
- «Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок;
- Мастерская «705» покажет спектакль «Уя» («Гнездо»);
- в Clever Coffee состоится выставка работ детей с аутизмом, там же презентуют комикс;
- в «Венской кофейне» вспомнят произведения Михаила Жванецкого.
Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
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