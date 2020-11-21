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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 21 ноября солнечно. Температура воздуха ожидается −4 градуса. День уменьшился до 9 часов 31 минуты.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (6-7-я улицы);
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-48, Чуй-49, Манаса).

Памятные даты

Всемирный день приветствий

Этот праздник придумали в 1973 году два брата-американца Майкл и Брайен Маккомаки в самый разгар холодной войны в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. Это был знак протеста против усиления международной напряженности.

Главная цель — обратить внимание широкой общественности на важность личного общения для сохранения мира.

Всемирный день телевидения

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1996 года. ООН учредила этот день, признавая возрастающее воздействие телевидения на процессы принятия решений, привлекая внимание всего мира к конфликтам и угрозам миру и безопасности, а также учитывая его потенциальную роль в фокусировании внимания на других крупных проблемах.

Телевидение признано важным инструментом воздействия на общественное мнение, его направления и мониторинга.

В современном мире телевидение — символ связи и глобализации. Государствам предложено отмечать этот день, обмениваясь телевизионными программами, посвященными миру, безопасности, экономическому и социальному развитию и расширению культурного обмена.

Куда сходить

Культура

  • «Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников;
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок;
  • Мастерская «705» покажет спектакль «Уя» («Гнездо»);
  • в Clever Coffee состоится выставка работ детей с аутизмом, там же презентуют комикс;
  • в «Венской кофейне» вспомнят произведения Михаила Жванецкого.

Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173716/
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