Погранслужба в составе ГКНБ. История недешевой реформы

В Кыргызстане Государственную пограничную службу вновь преобразовали. Теперь она в подчинении Госкомитета национальной безопасности. За время независимости подобная реформа происходит уже в третий раз.

24.kg решило узнать у экспертов о плюсах и минусах присоединения ГПС к ГКНБ и о том, как оно повлияет на национальную безопасность и обстановку на рубежах страны.

История стара

Во времена Советского Союза пограничники входили в состав Комитета государственной безопасности. В рядах КГБ они просуществовали 50 лет — до 1989 года.

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После обретения независимости еще восемь лет в силу разных политических и экономических причин границу охраняли российские пограничники. В 1999-м они передали свои функции кыргызстанским коллегам.

Погранслужба была разделена на два подразделения — погранконтроль, то есть все пункты пропуска курировала Служба национальной безопасности. Войсковая составляющая — погранзаставы — находилась в ведении Минобороны.

До 2002 года Погранслужба состояла из Главного управления погранохраны Минобороны и Главного управления погранконтроля СНБ, после две структуры объединили в одну. Пограничники подчинялись СНБ. После этого Пограничная служба реформировалась еще два раза — ведомство выводили из подчинения чекистов и вновь присоединяли к ним.

Что говорят эксперты?

Экс-заместитель председателя Погранслужбы генерал-майор Абдижалил Джамалов считает объединение ГПС и ГКНБ правильным. И приводит пример соседних стран, где такая практика вполне успешно работает.

«Погранслужбы Узбекистана, Таджикистана и Казахстана находятся в составе комитетов национальной безопасности. ГПС является военно-политическим и военно-дипломатическим ведомством. Именно пограничники первыми встречают иностранцев, провожают их, у них тонкая работа в области безопасности рубежей республики. Теперь, после объединения, вопросы оперативного характера будут решаться быстрее», — считает он.

В некоторых вопросах председатели Погранслужбы проявляют некомпетентность. Пограничники всегда были под прикрытием госбезопасности. Абдижалил Джамалов

Экс-глава ГПС, омбудсмен Токон Мамытов напомнил, что когда контрольно-пропускные пункты были в ведении ГКНБ, а войсковая составляющая подчинялась Минобороны, Погранвойска были фактически разорваны. Генерал-майор полагает, что это было ошибочным решением.

«В международной практике Погранвойска относятся и к Минобороны, и к ГКНБ. Есть государства, где пограничники находятся в составе МВД. В постсоветских странах Погранвойска — в составе органов нацбезопасности. Все зависит от политической ситуации в государстве, а также от существующих угроз и вызовов. Чем руководствовались инициаторы объединения ГПС и ГКНБ, я не знаю, поэтому оценку давать сложно», — отметил он.

Если мы намерены бороться с контрабандой и коррупцией, то ГПС должна быть самостоятельной структурой. В случае если стоит задача подготовить Вооруженные силы и органы нацбезопасности к противодействию вызовам и угрозам современности, то ГКНБ и ГПС должны быть объединены. Токон Мамытов

Служба не по карману

Создание новой службы, естественно, влечет за собой расширение штата личного состава, что также станет нагрузкой на бюджет. В частности, государству необходимо будет уравнять зарплату и пенсионные выплаты пограничникам и чекистам. А у последних финансовое обеспечение лучше, чем у военнослужащих.

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Генерал-полковник Абдыгул Чотбаев заметил, что классический вариант Погранслужбы в составе ГКНБ хорош в случае, если государство сможет содержать ее.

«Система, которая существовала при Советском Союзе, испытана временем и обстоятельствами. Если брать нашу Погранслужбу, то за годы независимости она три раза претерпевала реорганизацию. Да, Погранслужба должна быть в подчинении у ГКНБ, но есть одно «но» — тогда государство должно обеспечивать эту службу финансово, технически, вооружением и так далее», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что нынешнее экономическое состояние республики не позволит содержать Погранслужбу в составе ГКНБ.

Преждевременно было объединять две службы. ГПС, будучи самостоятельным органом, могла вести работу в международном военном сотрудничестве. Абдыгул Чотбаев

«Пограничники получали военно-техническую помощь как раз таки потому, что в государстве не было на это средств. Сейчас, я думаю, мало кто будет оказывать финансовую и техническую помощь, поскольку ГПС вошла в состав правоохранительных органов», — говорит Абдыгул Чотбаев.

Однако Абдижалил Джамалов полагает, что беспокоиться о содержании вновь преобразованной службы не стоит. По его мнению, международные партнеры продолжат сотрудничество в части военно-технической помощи.

«Пограничники не смогут стать правоохранительным органом в любом случае. Финансирование будет продолжаться, как и раньше. Возможно, лет 20 тому назад могли прекратить помощь. Сейчас не те времена — государство и международные доноры заинтересованы в том, чтобы шла борьба с контрабандой, наркотиками, экстремизмом и терроризмом», — уверен эксперт.

Присоединение Погранслужбы к ГКНБ, — безусловно, шаг к реформе Вооруженных сил и спецслужб. Однако насколько государство справится с такой нагрузкой — вопрос открытый. Неизвестно и то, как долго просуществует новый-старый орган власти. В предыдущие годы ГПС в подчинении ГКНБ оставалась всего два-три года. И это наводит на размышления, стоит ли тратить огромные деньги на недолговечный проект.