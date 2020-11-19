В Кыргызстане за сутки выявили 422 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировано 130 случаев, в Оше — 22, Чуйской области — 93, Ошской — 45, Таласской — 20, Нарынской — 16, Иссык-Кульской — 51, Джалал-Абадской — 24, Баткенской — 21.

С марта в республике зарегистрировали 68 тысяч 316 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.