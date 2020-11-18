Проект детальной планировки. Горожане требуют у мэрии ответа на их замечания

В Бишкеке вновь обсуждают Проект детальной планировки столицы. Члены инициативной группы попросили вице-мэра Уланбека Азыгалиева озвучить, что было выполнено по замечаниям, которые они постоянно высказывают на встречах и совещаниях.

«Где мы можем увидеть решения по 50 вопросам, которые мы поднимали ранее? Вы постоянно говорите, что мэрия все учла. Но где результаты? Хотелось бы получить ответы», — сказал участник группы Сергей Ким.

Улан Азыгалиев ответил, что о 50 вопросах слышит впервые. А главный архитектор Института градостроительства Азирет Акимов подчеркнул, что в результате пяти круглых столов общественность действительно поднимала различные вопросы и делала замечания, но все они были сгруппированы и обработаны.

«В итоге получилось 12-13 вопросов, мы направляли соответствующие ответы по ним, я лично зачитывал их в этом зале заседаний», — заключил архитектор.

Чиновники еще раз подчеркнули, что ПДП Бишкека не засекречен, единственный штамп «секретно» стоит на красных линиях. Все остальные материалы представлены для общественного пользования. И добавили, что в вопросе, насколько законен этот документ, поставит точку суд.

Скандальный Проект детальной планировки центральной части Бишкека, который, по мнению юристов, экспертов и горожан, несет угрозу неприкосновенности частной собственности, продолжает действовать. Несмотря на то что в суде идет разбирательство по иску юриста Эрика Ирискулбекова к столичным властям об отмене ПДП, приостановить его действие в Административном суде Бишкека отказались.

Прокуратура Бишкека ранее выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части города. Доступ к ПДП по непонятным причинам закрыли. Даже суд смог получить его не с первого раза.