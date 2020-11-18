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Общество

Антибиотики продают без рецептов, но Минздрав не может повлиять на ситуацию

Все антибиотики являются препаратами рецептурного отпуска, но в аптеках их продают свободно. Это на пресс-конференции отметила главный специалист по лекарственной политике управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава Айгуль Джакубекова.

Она отметила, что все антимикробные препараты должны назначаться врачом и продаваться только по рецепту. «А у нас человек может сам их себе назначить, идет в аптеку, свободно берет антибиотики и лечится как хочет. Так не должно быть. У населения должно быть ответственное отношение к таким препаратам», — отметила она.

Айгуль Джакубекова напомнила, что в стране действует мораторий на проверку предпринимателей, поэтому у ведомства нет возможности проверять аптеки. «Мы должны предупредить о проверке за 10 дней до ее проведения», — отметила она.

Бесконтрольный прием антибиотиков, отмечает специалист, приводит к формированию у человека устойчивости к ним.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173492/
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