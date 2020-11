Автобусы для Бишкека. Из-за пандемии мэрии пришлось отказаться от их покупки

Из-за пандемии COVID-19 мэрии Бишкека пришлось отказаться от приобретения 100 новых автобусов. Об этом 24.kg сообщил начальник столичного пассажирского автотранспортного предприятия Нурлан Койчубаков.

По его словам, тендер был проведен, определен победитель. «Но из-за пандемии, отсутствия средств отложили приобретение. Если будем покупать в будущем, то снова объявим тендер», — отметил он.

Напомним, что в первый раз объявление о проведении тендера Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие разместило на портале государственных закупок в феврале. Тогда заявки на участие подали семь компаний. Победителем определили Xiamen king long united automotive industry Co., LTD, предложившую поставить 100 автобусов за $8 миллионов 199 тысяч. Один из участников — китайская фирма Beiqi Foton motor Co, LTD не согласилась с итогами и подала заявление в Независимую межведомственную комиссию (НМК) по рассмотрению жалоб и протестов, а также по включению в базу ненадежных поставщиков.

Из-за введения чрезвычайного положения и ограничений на передвижение в Бишкеке комиссия рассматривала ее более месяца и в итоге признала обоснованной. БПАТП отменило итоги первого конкурса и объявило новый. Однако Beiqi Foton motor Co, LTD вновь обратилась с жалобой в НМК на незаконное признание закупающей организацией первого тендера несостоявшимся. Комиссия и ее признала обоснованной. Но БПАТП не отменило проведение конкурса. В итоге победила китайская компания Zhengzhouyutongbus Co. Она предложила 657 миллионов 977 тысяч 785 сомов за 100 автобусов.