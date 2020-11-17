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Общество
Сюжет: COVID-19

Вторая волна коронавируса. В каких случаях разрешен транзит через Казахстан

Посольство Кыргызстана в России дает пояснения об ограничениях на въезд в Казахстан иностранных граждан, в том числе граждан Кыргызской Республики в целях недопущения распространения инфекции и минимизации завозных случаев COVID-19.

В этой связи посольство повторно напоминает гражданам Кыргызстана и обращает внимание на то, что возвращение на родину из России транзитом на автотранспортных средствах (машины, автобусы) через территорию Казахстана невозможно. В случае необходимости граждане Кыргызстана могут воспользоваться авиасообщением.

Еженедельно совершается два регулярных рейса из Бишкека в Москву и обратно. Из России в Кыргызстан (Бишкек и Ош) совершаются чартерные рейсы российских и отечественных авиакомпаний из крупных городов России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Сургут). Билеты продаются свободно, в том числе онлайн.

При этом разрешены грузоперевозки из России в Кыргызстан для доставки имущества граждан КР транзитом через Казахстан.

Но этим правом могут воспользоваться только официально зарегистрированные грузоперевозчики, транспортно-логистические компании, осуществляющие международные грузовые перевозки и имеющие соответствующие разрешительные документы.

Уточняется, что следование по территории Казахстана груза 200 с телами умерших граждан КР в России или уроженцев Кыргызстана осуществляется беспрепятственно, в случае заблаговременного информирования посольства Кыргызстана в Казахстане с предоставлением соответствующих документов на груз и сопровождающих лиц.

В случае вопросов об оформлении разрешения на вызов груза 200 из России транзитом через территорию Казахстана можно направить письменный запрос на электронную почту консульского отдела посольства: 4992385069@mail.ru.

Транспортировка тяжелобольных граждан КР из России на родину транзитом через территорию Казахстана требует предварительного согласования с казахстанской стороной.

Необходимо наличие специальной кареты скорой медицинской помощи и сопровождающего врача для транзитного следования по территории Казахстана во избежание осложнений или летального исхода.

Посольство повторно просит граждан Кыргызстана не предпринимать попытки транзитного проезда по территории Казахстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173392/
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