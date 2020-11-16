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Общество

Минсельхоз запустил номер, куда можно жаловаться на коррупцию

Для противодействия коррупционным схемам Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации открыло номер WhatsApp 0555433000. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что по этому номеру граждане могут сообщать об известных фактах коррупции в ведомстве. Туда же можно отправить фото и видео. Полученная информация будет рассмотрена и проверена спецкомиссией, по итогам проверки будут предприняты необходимые меры.

«Уважаемые граждане, просим вас сообщать о коррупционных схемах или проявлениях коррупции в министерстве. Сообщайте нам о фактах, присылайте важную информацию. Будем вместе бороться с коррупцией», — отмечает глава Минсельхоза Тилек Токтогазиев.

В ведомстве обещают, что для оперативного решения вопросов граждан в будущем планируют внедрить телеграм-бот.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173185/
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