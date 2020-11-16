В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли четыре человека

В Кыргызстане за последние сутки зафиксировали четыре смерти от коронавируса. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке скончались два человека, в Таласской области — два.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 1 тысяча 203 человека.