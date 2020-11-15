Еще 22 медика заразились коронавирусом, пять из них работали в красной зоне

В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразились еще 22 медицинских работника. Об этом сегодня сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали три случая, из них двое работали в красной зоне, в Баткенской области — 4 (двое работали в красной зогне), в Чуйской — 5 (один работал в красной зоне), в Джалал-Абадской — 1, в Ошской — 1, в Иссык-Кульской — 6 и Таласской — 2.

За сутки с выздоровлением выписаны из домашней самоизоляции — 7.