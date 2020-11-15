18:43
USD 84.80
EUR 100.19
RUB 1.10
Общество

16 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-14.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Мидина, Сейил);
  • 9.00-14.00 — отрезки улиц Элебесова, Фере, Енисейской, Аральской, переулки Новостроевский, Памирский;
  • 9.00-17.00 — 6-й микрорайон, 23-27;
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-52 — Чуй-55, Профессора Зимы);
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 0-4-я), район, ограниченный улицами Торекула Айтматова, Салиевой, Ялтинской, проспектом Жибек Жолу;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Боконбаева, Акиева;
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Ынтымак»;
  • 13.00-18.00 — отрезки улиц Карагачевой, Бакинской, Фирсова, переулки Кукурузный, Озерный;
  • 11.00-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Жанылык, Курулуш, Сейил).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чон-Таш, Ленинское (улица Набережная), Кок-Жар (улица Мадиева), Лебединовка (улицы Мичурина, Калинина, Комсомольская), Берлик (улицы Школьная, Фабричная, 60 лет СССР, Молодежная);

Сокулукский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Крупской, Дружбы, Южная, Комсомольская), Шалта (улица Калмырза), Чон-Жар (улица Термечикова), Манас (улицы Западная, Комсомольская, Совхозная, Широкая, тупик Северный);
  • 9.00-17.00 — Шопоков (улицы Промышленная, Шопокова, Советская, Линейная, Космонавтов, Репина, Ала-Арчинская, Пушкина, Рабочая, Фрунзе, Шевченко), села Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», улица Проектируемая), Асылбаш (улицы Жаны-Турмуш, Бира), Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Береговая, Холодное ущелье, имени Ж.Айзабекова, Токтогула, Гагарина, Четинди, ГЭС, Ф.Вет-Ирвиса), Конуш (улицы Школьная, Шопокова, Джумабаева, Осмонкулова, Бозжигит, Кебекбаева, Западная, Шаршенова, Новостройка), Саз (улицы Ж.Бекбалаева, Ст. Эдельвейс);
  • 9.00-14.00 — села Манас (улицы Северная, Степная, Мира, Новая), Лесное (улицы Новая, Западная, Северная, Центральная, Атбашинская, Проектная, Восточная, Средняя), Комсомольское (улицы Проектируемая, Восточная, Лесная, Чуйская, Дорожная, Южная, Тупик, Новая, Строительная);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Спартак, Александровка (улицы Мечеть, Мамайская, Фрунзе), Беловодское (улица Щорса), Ак-Суу (улица Добровольского);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиева), город Кара-Балта (улицы Оторбаева, 7, 9, Кожомбердиева, 26, 98, 100);

Кантский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Интернациональное (улицы 50 лет Октября, Интернациональная, переулок Лермонтова), Новопокровка (улицы Токтогула, Горького), дачи «Айчурек» (улица Дачная);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Джаны-Алыш (улицы Пионерская, Комсомольская), Алтымыш (улицы Орокбаева, Султанбаева).
3
Ошская область
  • 9.00-18.00 — Ош (улицы Кокум-Бий, Мусаева, Базарова, Чопошева, Жаштар, Базар-Ата, Каримова, Подгорная, Бегиева, МЖК-2, села Кенеш, Кыргызстан, микрорайон «СМУ-ТТ»).
4
Баткенская область
  • 9.00-18.00 — Кызыл-Кия (13-15-й микрорайоны, районы «Восток», «Восток-2», «Жин-Жиган»).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172944/
просмотров: 155
Версия для печати
Материалы по теме
13 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
12 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
11 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
6 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
5 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
4 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
3 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
2 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
31 октября: где в Бишкеке отключат свет
30 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Вы&nbsp;готовы скинуться на&nbsp;выплату внешнего долга? Голосование Вы готовы скинуться на выплату внешнего долга? Голосование
В&nbsp;доме Тайырбека Сарпашева провели обыск В доме Тайырбека Сарпашева провели обыск
От&nbsp;пневмонии скончался экс-министр образования и&nbsp;науки КР&nbsp;Каныбек Исаков От пневмонии скончался экс-министр образования и науки КР Каныбек Исаков
Зимнего туристического сезона в&nbsp;Кыргызстане не&nbsp;будет Зимнего туристического сезона в Кыргызстане не будет
Бизнес
MegaCom продолжает расширение и&nbsp;модернизацию сети&nbsp;4G MegaCom продолжает расширение и модернизацию сети 4G
Обращение сотрудников золотодобывающего комбината &laquo;Макмал&raquo; к&nbsp;и.&nbsp;о. президента Обращение сотрудников золотодобывающего комбината «Макмал» к и. о. президента
Добро пожаловать в&nbsp;новые сберкассы &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;Нарыне и&nbsp;Оше Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше
O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в&nbsp;категории &laquo;развлечения&raquo; O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в категории «развлечения»
15 ноября, воскресенье
18:30
Вторая волна COVID-19. Узбекистан передал Кыргызстану гуманитарную помощь Вторая волна COVID-19. Узбекистан передал Кыргызстану г...
18:30
16 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
16:00
Чудаки парковки. Из-за минивэна на тротуаре пришлось выходить на дорогу
15:00
Мгновения жизни. Золотая осень в Бишкеке и на Иссык-Куле
13:00
Испанец Риккард Томас Эрреро: как за шесть лет в Кыргызстане достичь идиллии