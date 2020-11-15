16 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-14.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Мидина, Сейил);

9.00-14.00 — отрезки улиц Элебесова, Фере, Енисейской, Аральской, переулки Новостроевский, Памирский;

9.00-17.00 — 6-й микрорайон, 23-27;

9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-52 — Чуй-55, Профессора Зимы);

9.30-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 0-4-я), район, ограниченный улицами Торекула Айтматова, Салиевой, Ялтинской, проспектом Жибек Жолу;

9.30-17.00 — отрезки улиц Боконбаева, Акиева;

9.30-17.00 — жилмассив «Ынтымак»;

13.00-18.00 — отрезки улиц Карагачевой, Бакинской, Фирсова, переулки Кукурузный, Озерный;

11.00-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Жанылык, Курулуш, Сейил).

2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Чон-Таш, Ленинское (улица Набережная), Кок-Жар (улица Мадиева), Лебединовка (улицы Мичурина, Калинина, Комсомольская), Берлик (улицы Школьная, Фабричная, 60 лет СССР, Молодежная); Сокулукский РЭС 8.30-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Крупской, Дружбы, Южная, Комсомольская), Шалта (улица Калмырза), Чон-Жар (улица Термечикова), Манас (улицы Западная, Комсомольская, Совхозная, Широкая, тупик Северный);

9.00-17.00 — Шопоков (улицы Промышленная, Шопокова, Советская, Линейная, Космонавтов, Репина, Ала-Арчинская, Пушкина, Рабочая, Фрунзе, Шевченко), села Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», улица Проектируемая), Асылбаш (улицы Жаны-Турмуш, Бира), Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Береговая, Холодное ущелье, имени Ж.Айзабекова, Токтогула, Гагарина, Четинди, ГЭС, Ф.Вет-Ирвиса), Конуш (улицы Школьная, Шопокова, Джумабаева, Осмонкулова, Бозжигит, Кебекбаева, Западная, Шаршенова, Новостройка), Саз (улицы Ж.Бекбалаева, Ст. Эдельвейс);

9.00-14.00 — села Манас (улицы Северная, Степная, Мира, Новая), Лесное (улицы Новая, Западная, Северная, Центральная, Атбашинская, Проектная, Восточная, Средняя), Комсомольское (улицы Проектируемая, Восточная, Лесная, Чуйская, Дорожная, Южная, Тупик, Новая, Строительная); Московский РЭС 9.00-17.00 — села Спартак, Александровка (улицы Мечеть, Мамайская, Фрунзе), Беловодское (улица Щорса), Ак-Суу (улица Добровольского); Жайылский РЭС 8.30-17.00 — села Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиева), город Кара-Балта (улицы Оторбаева, 7, 9, Кожомбердиева, 26, 98, 100); Кантский РЭС 8.00-17.00 — села Интернациональное (улицы 50 лет Октября, Интернациональная, переулок Лермонтова), Новопокровка (улицы Токтогула, Горького), дачи «Айчурек» (улица Дачная); Кеминский РЭС 9.00-17.00 — села Джаны-Алыш (улицы Пионерская, Комсомольская), Алтымыш (улицы Орокбаева, Султанбаева).