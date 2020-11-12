События в Кой-Таше. Из какого оружия был застрелен замкомандира «Альфы»

Сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Кадыр опубликовал аудиозапись заседания комиссии по расследованию причин событий в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года, когда проводилась спецоперация по задержанию Атамбаева.

На записи, отвечая на вопросы экс-нардепа, генерала Исмаила Исакова об обстоятельствах гибели заместителя командира спецназа «Альфа» Усенбека Ниязбекова, бывший тогда председателем ГКНБ Орозбек Опумбаев сообщил, что Ниязбеков был застрелен из автомата Калашникова (АК-47). Но не из оружия, принадлежащего Алмазбеку Атамбаеву.

«Правдивость признания Опумбаева подтверждается показаниями 14 сотрудников «Альфы», которые в ходе расследования уголовного дела показали следователям МВД, что Улан Ниязбеков был застрелен на первом этаже дома Алмазбека Атамбаева из АК-47. Эти показания спецназовцев мною были предоставлены в распоряжение ряда СМИ», — отмечает в свою очередь адвокат Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев на своей странице в Facebook