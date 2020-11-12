17:30
USD 84.12
EUR 99.17
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Обвиняемые по делу о событиях в Кой-Таше просят отправить дело на доследование

Обвиняемые по делу о событиях в Кой-Таше просят отправить дело на доследование. Об этом сообщает пресс-служба СДПК.

Читайте по теме
Задержание прокурора со взяткой. В ГКНБ сообщили подробности

По данным политорганизации, прокурор Аламединского района Эдилбек Стакеев, задержанный по факту коррупции, входит в группу гособвинителей по уголовному делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года. Группу гособвинителей возглавляет якобы родственник (сват) Асылбека Жээнбекова, прокурор Бишкека Темирбек Бекмаматов.

«Уголовное дело по событиям в Кой-Таше состоит из 84 томов. Но в деле нет ни одного доказательства вины подсудимых. Следствие проводилось односторонне с грубыми нарушениями законодательства. Судебное разбирательство проходит в закрытом режиме без участия общественности и представителей СМИ. На последнем судебном заседании судья Марат Сыдыков взял отвод. Обвиняемые просили поменять и группу гособвинителей. Учитывая, что лица, которые ранее под давлением, пытками были вынуждены пойти на сотрудничество со следствием, написали отказ, требуем отправить дело на доследование», — указывается в пресс-релизе партии.

Напомним, по событиям в Кой-Таше 7-8 августа прошлого года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Фигурантами по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший президент Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172797/
просмотров: 255
Версия для печати
Материалы по теме
События в Кой-Таше. Из какого оружия был застрелен замкомандира «Альфы»
В милиции не знают, как сын главы Госантимонополии оказался на свободе
Дело по событиям в Кой-Таше. Процесс начнется заново: сменился судья
Суд по событиям в Кой-Таше. Атамбаев просит освободить фигурантов от ареста
Суд по событиям в Кой-Таше. Фарид Ниязов требует открытого процесса
Суд по событиям в Кой-Таше. Один из обвиняемых отказался от сделки со следствием
В Кыргызстане прокуратура объявила о наборе сотрудников
Кой-Таш после задержания Атамбаева и Ниязова. Что происходит сейчас
Опубликовано видео: военная техника едет в Кой-Таш
Отель Jannat Resort в Кой-Таше пытались захватить. На место прибыли дружинники
Популярные новости
Открывать&nbsp;ли школы завтра в&nbsp;Кыргызстане? Итоги голосования Открывать ли школы завтра в Кыргызстане? Итоги голосования
Сторонники Алмазбека Атамбаева и&nbsp;других политзаключенных объявили голодовку Сторонники Алмазбека Атамбаева и других политзаключенных объявили голодовку
Чтобы помнили. Кто стоял у&nbsp;истоков кыргызской государственности Чтобы помнили. Кто стоял у истоков кыргызской государственности
Дни истории и&nbsp;памяти предков. Как в&nbsp;Кыргызстане потомки чтят прародителей Дни истории и памяти предков. Как в Кыргызстане потомки чтят прародителей
Бизнес
Обращение сотрудников золотодобывающего комбината &laquo;Макмал&raquo; к&nbsp;и.&nbsp;о. президента Обращение сотрудников золотодобывающего комбината «Макмал» к и. о. президента
Добро пожаловать в&nbsp;новые сберкассы &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;Нарыне и&nbsp;Оше Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше
O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в&nbsp;категории &laquo;развлечения&raquo; O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в категории «развлечения»
Официальное заявление ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; о&nbsp;возбуждении дела по&nbsp;коррупции Официальное заявление ЗАО «Чаарат Заав» о возбуждении дела по коррупции
12 ноября, четверг
17:29
События в Кой-Таше. Из какого оружия был застрелен замкомандира «Альфы» События в Кой-Таше. Из какого оружия был застрелен замк...
17:19
Выборы президента. Токтайым Уметалиева подала документы в ЦИК
17:15
Садыр Жапаров: Выборы президента пройдут по технологии блокчейн
17:02
Выборы президента. В ЦИК поступило еще три заявления
17:02
Захват «Кыргызалтына». Как митингующие власть в госкомпании меняли