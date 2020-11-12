Обвиняемые по делу о событиях в Кой-Таше просят отправить дело на доследование. Об этом сообщает пресс-служба СДПК.

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По данным политорганизации, прокурор Аламединского района Эдилбек Стакеев, задержанный по факту коррупции, входит в группу гособвинителей по уголовному делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года. Группу гособвинителей возглавляет якобы родственник (сват) Асылбека Жээнбекова, прокурор Бишкека Темирбек Бекмаматов.

«Уголовное дело по событиям в Кой-Таше состоит из 84 томов. Но в деле нет ни одного доказательства вины подсудимых. Следствие проводилось односторонне с грубыми нарушениями законодательства. Судебное разбирательство проходит в закрытом режиме без участия общественности и представителей СМИ. На последнем судебном заседании судья Марат Сыдыков взял отвод. Обвиняемые просили поменять и группу гособвинителей. Учитывая, что лица, которые ранее под давлением, пытками были вынуждены пойти на сотрудничество со следствием, написали отказ, требуем отправить дело на доследование», — указывается в пресс-релизе партии.

Напомним, по событиям в Кой-Таше 7-8 августа прошлого года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Фигурантами по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший президент Алмазбек Атамбаев.