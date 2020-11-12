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Общество
Сюжет: Электронное билетирование

Школьники могут оформить карту «Тулпар» онлайн

Школьники могут оформить карту «Тулпар» онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, чтобы оставить заявку, необходимо зайти на сайт: https://www.tulpar-card.kg/about/buy/, заполнить все поля, загрузить фотографию ученика в формате 3×4 и все необходимые документы (справка с места учебы, свидетельство о рождении).

При правильном заполнении заявку рассмотрит специалист. Карта будет выдана не позднее 10 рабочих дней.

При возникновении вопросов или проблем при использовании карты «Тулпар» можно звонить на номер горячей линии 0312582000 или написать в мессенджере Telegram (https://t.me/tulpar_card).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172794/
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