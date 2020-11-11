Суд по событиям в Кой-Таше. Атамбаев просит освободить фигурантов от ареста

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года. Об этом 24.kg сообщила Кундуз Жолдубаева.

Читайте по теме Суд по событиям в Кой-Таше. Алмазбек Атамбаев доставлен на процесс Сейчас суд рассматривает продление меры пресечения фигурантам уголовного дела. Гособвинение просит оставить под стражей всех, кроме депутатов Ирины Карамушкиной, Асель Кодурановой и Кундуз Жолдубаевой. Кроме того, прокуроры ходатайствуют о том, чтобы Равшана Джеенбекова и Мээрбека Мискенбаева заключили под стражу (ранее их отпустили под домашний арест).

В ходе заседания бывший президент Алмазбек Атамбаев заявил, что время покажет, кто на самом деле убил сотрудника спецназа «Альфа» Усенбека Ниязбекова.

«Всплывут слова тех же Орозбека Опумбаева и Кашкара Джунушалиева (бывшие руководители ГКНБ и МВД. — Прим. 24.kg). Я буду сидеть. Отпустите Каната Сагымбаева и Фарида Ниязова. Я заинтересован в правде по делу Батукаева и событиям в Кой-Таше. Ребята сидят только потому, что не предали меня. У меня одна просьба к суду — оставьте меня под стражей, мне и так дали 11 лет колонии», — сказал Алмазбек Атамбаев.