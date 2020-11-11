11:45
USD 83.82
EUR 99.23
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Суд по событиям в Кой-Таше. Атамбаев просит освободить фигурантов от ареста

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года. Об этом 24.kg сообщила Кундуз Жолдубаева.
 
Читайте по теме
Суд по событиям в Кой-Таше. Алмазбек Атамбаев доставлен на процесс
Сейчас суд рассматривает продление меры пресечения фигурантам уголовного дела. Гособвинение просит оставить под стражей всех, кроме депутатов Ирины Карамушкиной, Асель Кодурановой и Кундуз Жолдубаевой. Кроме того, прокуроры ходатайствуют о том, чтобы Равшана Джеенбекова и Мээрбека Мискенбаева заключили под стражу (ранее их отпустили под домашний арест).
 
В ходе заседания бывший президент Алмазбек Атамбаев заявил, что время покажет, кто на самом деле убил сотрудника спецназа «Альфа» Усенбека Ниязбекова.
 
«Всплывут слова тех же Орозбека Опумбаева и Кашкара Джунушалиева (бывшие руководители ГКНБ и МВД. — Прим. 24.kg). Я буду сидеть. Отпустите Каната Сагымбаева и Фарида Ниязова. Я заинтересован в правде по делу Батукаева и событиям в Кой-Таше. Ребята сидят только потому, что не предали меня. У меня одна просьба к суду — оставьте меня под стражей, мне и так дали 11 лет колонии», — сказал Алмазбек Атамбаев.
 
Напомним, по событиям в Кой-Таше 7-8 августа прошлого года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Фигурантами по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-депутат Равшан Джеенбеков, а также бывший президент Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172526/
просмотров: 300
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по событиям в Кой-Таше. Алмазбек Атамбаев доставлен на процесс
Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву лучше. Он сможет участвовать в суде
Сторонники Алмазбека Атамбаева и других политзаключенных объявили голодовку
Осужденных, которые сфотографировали Алмазбека Атамбаева, поместили в изолятор
В соцсетях появилось фото Атамбаева, гуляющего по двору исправительной колонии
Сторонники Алмазбека Атамбаева просят отпустить его под домашний арест
Суд по событиям в Кой-Таше. Фарид Ниязов требует открытого процесса
Бывший президент Алмазбек Атамбаев заболел. У него бронхит
Суд по событиям в Кой-Таше. Один из обвиняемых отказался от сделки со следствием
Стало известно, когда Алмазбека Атамбаева переведут в ИК № 47
Популярные новости
Открывать&nbsp;ли школы завтра в&nbsp;Кыргызстане? Итоги голосования Открывать ли школы завтра в Кыргызстане? Итоги голосования
День 7&nbsp;ноября. Что сегодня отмечают кыргызстанцы День 7 ноября. Что сегодня отмечают кыргызстанцы
Сторонники Алмазбека Атамбаева и&nbsp;других политзаключенных объявили голодовку Сторонники Алмазбека Атамбаева и других политзаключенных объявили голодовку
Чтобы помнили. Кто стоял у&nbsp;истоков кыргызской государственности Чтобы помнили. Кто стоял у истоков кыргызской государственности
Бизнес
Официальное заявление ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; о&nbsp;возбуждении дела по&nbsp;коррупции Официальное заявление ЗАО «Чаарат Заав» о возбуждении дела по коррупции
Все о&nbsp;школьном питании теперь можно узнать на&nbsp;новом портале tamakash.edu.gov.kg Все о школьном питании теперь можно узнать на новом портале tamakash.edu.gov.kg
Праздник футбола на&nbsp;турнире &laquo;Фан-Лига Кыргызстан-2020&raquo;. Чемпион&nbsp;&mdash; &laquo;Беловодск&raquo;! Праздник футбола на турнире «Фан-Лига Кыргызстан-2020». Чемпион — «Беловодск»!
Станцуй и&nbsp;выиграй классные призы в&nbsp;конкурсе от&nbsp;организации туризма Кореи Станцуй и выиграй классные призы в конкурсе от организации туризма Кореи
11 ноября, среда
11:42
В Кыргызстане стартовал традиционный месячник по правам человека В Кыргызстане стартовал традиционный месячник по правам...
11:37
Суд по событиям в Кой-Таше. Атамбаев просит освободить фигурантов от ареста
11:35
Доступ к информации об услугах здравоохранения в период эпидемии был ограничен
11:33
В горархитектуре напомнили, как должны выглядеть торговые точки Бишкека
11:24
Арендаторы муниципального имущества должны погасить долги до конца года