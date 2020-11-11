Суд по событиям в Кой-Таше. Алмазбек Атамбаев доставлен на процесс

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года. Об этом 24.kg сообщила Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, на судебное заседание привезли бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Он примет участие в разбирательстве.

Напомним, по событиям в Кой-Таше 7-8 августа прошлого года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Фигурантами по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший президент Алмазбек Атамбаев.