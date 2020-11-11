В Кыргызстане за сутки выявили 400 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировано 97 случаев, в Оше — 16, Чуйской области — 56, Ошской — 35, Таласской — 19, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 59, Джалал-Абадской — 78, Баткенской — 37.

С марта в республике зарегистрировали 64 тысячи 360 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.