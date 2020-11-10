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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Экс-министру здравоохранения Космосбеку Чолпонбаеву требуется операция на сердце

Экс-министру здравоохранения Космосбеку Чолпонбаеву, находящемуся на лечении в Национальном центре кардиологии, требуется дорогостоящая операция на сердце. Информацию 24.kg подтвердил директор центра Акпай Сарыбаев.

По его словам, из критического состояния Чолпонбаева медики вывели. Но нужно провести стентирование, а это недешевое хирургическое вмешательство. Цена может доходить до 300 тысяч сомов. «Дело в том, что очень дорогие расходные материалы. И как только он привезет деньги, мы тут же его прооперируем», — отметил Акпай Сарыбаев.

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Напомним, бывшему чиновнику предъявлено обвинение в злоупотреблении должностным положением.

Бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев задержан сотрудниками ГСБЭП. Ранее Финпол возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением в отношении ответственных лиц Минздрава КР.

По версии следствия, руководящие лица Министерства здравоохранения, злоупотребляя своим служебным положением, а также вопреки интересам народа и государства заключили нерентабельный контракт на предоставление консультационных услуг, который нанес государственному бюджету ущерб на сумму около 9 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172461/
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