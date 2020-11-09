Загрязнение воздуха в Бишкеке. В большинстве районов уровень не превышен

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели.

Данные на 9 ноября в 19.30:

в районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен незначительно: PM2.5 среднесуточный — 38 мкг/м³, на момент измерения — 48 мкг/м³;

в микрорайоне «Восток-5». Уровень загрязнения не превышен: PM2.5 среднесуточный — 5 мкг/м³, на момент измерения — 13 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно.

На 19.00 индекс качества воздуха в районе дипмиссии — 29 (AQI), концентрация PM2.5 на момент измерения — 9 мкг/м³.

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 19.30 Бишкек находится на 36-м месте.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.