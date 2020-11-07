Кыргызские фильмы показывают на британской стриминговой платформе KLASSIKI. Об этом сообщается на официальном сайте ресурса.

С 3 по 10 ноября британской аудитории покажут фильм 1998 года, являющийся ярким представителем первой волны независимого кинематографа Кыргызстана после распада Советского Союза — «Бешкемпир» Актана Арым Кубата.

«Благодаря великолепному черно-белому изображению, иногда со вспыхивающими яркими красками, «Бешкемпир» является редким поэтическим удовольствием» — отмечается на сайте.

За картиной «Бешкемпир» последуют показы фильма Мирлана Абдыкалыкова «Жоо Кулук» (2019 года выпуска).

«Этот изящный кусочек кыргызской жизни — второй полнометражный фильм современного кыргызского режиссера, получивший мощную фестивальную историю», — пишут организаторы.

Предоставляя аудитории доступ к редким фильмам Центральной Азии, фонд «Кино Классика» стал важной частью сектора специализированных киновыставок Великобритании. Основными проектами фонда являются работы по реставрации классических фильмов, снятых на кинопленку, оцифровка и дистрибуция. Стриминговый сервис KLASSIKI — новый проект фонда, запущенный в 2020 году, с целью еженедельных показов классического кино, пока закрыты кинотеатры.