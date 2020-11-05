Милиционеры нашли без вести пропавшего 70-летнего Акпарали Акматалиева

Оперативники криминальной милиции нашли без вести пропавшего в Бишкеке 70-летнего Акпарали Акматалиева. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

«Оперативники нашли пропавшего в 17.00 на территории города в целости и сохранности. По его словам, выйдя из дома, он потерялся и не смог найти обратной дороги. Пожилой человек испытывает определенные трудности из-за проблем с памятью», — рассказали в УВД.

Напомним, мужчина пропал без вести несколько дней назад. 30 октября в милицию с заявлением о розыске 70-летнего бишкекчанина обратился его сын.