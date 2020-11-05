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Общество
Сюжеты: Насилие над детьми, Семейное насилие

Более 10 тысяч звонков поступило за месяц на телефон доверия для детей

На телефон доверия для детей 111 за октябрь поступило 10 тысяч 880 телефонных обращений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

По ее данным, 10 тысяч 605 звонков были ошибочными или ложными, с вопросами о подключении интернета и загрузки единиц сотовыми операторами, о скорой помощи, милиции, пожарной службе и другие.

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С просьбой проконсультировать или оказать помощь обратились 275 абонентов, из них детей — 115. «По 202 обращениям даны консультации и рекомендации, 47 абонентам оказана психологическая консультация по телефону, 26 обращений в зависимости от его характера перенаправлены соответствующим территориальным подразделениям государственных органов, в чьи компетенции они входят», — отметили в ведомстве.

Больше всего обращений (53) связаны с вопросами воспитания, поведения, взаимоотношений детей и родителей, оказания социальной помощи (43), психологическим расстройством (39).

О жестоком обращении и насилии в отношении детей поступило 23 звонка, о семейных отношениях и конфликтах — 16, о семейном насилии над женщинами — 15.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172092/
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