Более 10 тысяч звонков поступило за месяц на телефон доверия для детей

На телефон доверия для детей 111 за октябрь поступило 10 тысяч 880 телефонных обращений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

По ее данным, 10 тысяч 605 звонков были ошибочными или ложными, с вопросами о подключении интернета и загрузки единиц сотовыми операторами, о скорой помощи, милиции, пожарной службе и другие.

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С просьбой проконсультировать или оказать помощь обратились 275 абонентов, из них детей — 115. «По 202 обращениям даны консультации и рекомендации, 47 абонентам оказана психологическая консультация по телефону, 26 обращений в зависимости от его характера перенаправлены соответствующим территориальным подразделениям государственных органов, в чьи компетенции они входят», — отметили в ведомстве.

Больше всего обращений (53) связаны с вопросами воспитания, поведения, взаимоотношений детей и родителей, оказания социальной помощи (43), психологическим расстройством (39).

О жестоком обращении и насилии в отношении детей поступило 23 звонка, о семейных отношениях и конфликтах — 16, о семейном насилии над женщинами — 15.