Экономическая амнистия. Четыре человека добровольно отдали более 382 миллионов

Фигуранты четырех уголовных дел возместили ущерб государству в рамках экономической амнистии. Об этом сегодня сообщил генпрокурор Курманкул Зулушев.

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Глава надзорного органа не стал называть имена тех, кто решил добровольно возместить ущерб. По его словам, есть тайна следствия, которую необходимо сохранять.

«Четыре фигуранта перечислили на депозитный счет ГКНБ 382 миллиона 533 тысячи 832 сома. Работа по возмещению ущерба государству продолжается», — сказал Курманкул Зулушев.

Напомним, что исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров объявил экономическую амнистию. По его словам, это поможет пополнить государственный бюджет, в том числе изыскать дополнительные ресурсы, возвратить капиталы, ранее незаконно вывезенные за пределы нашего государства, в том числе в оффшорные зоны, вывести теневые ресурсы бизнес-сообщества в правовое русло.