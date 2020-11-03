Эксперт рассказал кыргызстанцам, почему при COVID-19 не надо делать рентген и КТ

Около 80 процентов заболевших коронавирусом не должны делать рентген и компьютерную томографию легких. Об этом на пресс-конференции сообщил внештатный пульмонолог Минздрава Талантбек Сооронбаев.

По его словам, это лишние траты и высокие риски распространения инфекции. «Делать это нужно строго по назначению врача и на шестые сутки после появления симптомов. Те, кто лечится амбулаторно, вообще не должны сдавать ПЦР-анализы. Если болезнь протекает легко, то никакие исследования не нужны», — сказал он.

Кыргызстанцам порекомендовали при легком течении COVID-19 находиться дома и не прибегать к госпитализации. «Это снимет нагрузку на систему Минздрава. Не будет очередей, будет больше свободных коек. Ну нужно паниковать», — заключил Талантбек Сооронбаев.

Отмечается, что принимать антибиотики и гормоны при легком заболевании ни в коем случае нельзя. Они могут привести к осложнениям и летальным исходам.