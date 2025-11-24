Рентген-кабинеты установят в больницах в рамках ГЧП: объявлен конкурс

Министерство здравоохранения совместно с центром государственно-частного партнерства при Национальном агентстве по инвестициям объявило прием заявок на участие в конкурсе по проекту «Организация рентген-диагностических кабинетов в государственных организациях здравоохранения». Соответствующий запрос квалификаций опубликован на сайте центра ГЧП.

Квалификационные заявки принимаются в письменном виде лично или через курьерскую службу по адресу конкурсной комиссии: город Бишкек, улица Тоголока Молдо, 1а, кабинет 311.

Документы можно подать в рабочие дни. Срок подачи заявок истекает 4 января 2026 года.