10:46
USD 87.45
EUR 100.93
RUB 1.10
Общество

Рентген-кабинеты установят в больницах в рамках ГЧП: объявлен конкурс

Министерство здравоохранения совместно с центром государственно-частного партнерства при Национальном агентстве по инвестициям объявило прием заявок на участие в конкурсе по проекту «Организация рентген-диагностических кабинетов в государственных организациях здравоохранения». Соответствующий запрос квалификаций опубликован на сайте центра ГЧП.

Квалификационные заявки принимаются в письменном виде лично или через курьерскую службу по адресу конкурсной комиссии: город Бишкек, улица Тоголока Молдо, 1а, кабинет 311.

Документы можно подать в рабочие дни. Срок подачи заявок истекает 4 января 2026 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351950/
просмотров: 97
Версия для печати
Материалы по теме
В Ошской детской больнице установлен современный цифровой рентген-аппарат
Требовали деньги за рентген. В Баткене задержали двух сотрудников больницы
Рентген-аппараты на таможне установлены для формальности, считает депутат
Почти 100 новых рентген-аппаратов купили для организаций здравоохранения
Не хватает оборудования? Цифровой рентген-аппарат стоит под снегом во дворе ЦСМ
Эксперт рассказал кыргызстанцам, почему при COVID-19 не надо делать рентген и КТ
Компьютерная томография и рентген. Нужно ли делать эти исследования и когда
Популярные новости
Три вуза из&nbsp;Кыргызстана вошли в&nbsp;мировой рейтинг устойчивого развития Три вуза из Кыргызстана вошли в мировой рейтинг устойчивого развития
Меньше, чем у&nbsp;дворника. Учителя школ Бишкека делятся в&nbsp;соцсетях своей зарплатой Меньше, чем у дворника. Учителя школ Бишкека делятся в соцсетях своей зарплатой
Рост ОРВИ. Когда в&nbsp;школах Кыргызстана могут ввести карантин Рост ОРВИ. Когда в школах Кыргызстана могут ввести карантин
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 ноября В Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 24-26 ноября
Бизнес
Удобные сервисы в&nbsp;мобильном приложении KICB&nbsp;&mdash; оплачивайте ОСАГО быстро и&nbsp;удобно Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
24 ноября, понедельник
10:39
Рентген-кабинеты установят в больницах в рамках ГЧП: объявлен конкурс Рентген-кабинеты установят в больницах в рамках ГЧП: об...
10:38
Госипотечные дома: в комплексе «Мурас» будут сданы 1 тысяча 80 квартир
10:30
В городе Ош пресечена попытка незаконного строительства на 19 гектарах
10:27
Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова открывает сезон на большой сцене
10:26
В городе Ош дотла сгорел жилой дом