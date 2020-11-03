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Общество

Кинобизнес Кыргызстана потребовал открыть кинотеатры

Кинобизнес Кыргызстана потребовал открыть кинотеатры. Об этом его представители заявили на пресс-конференции.

По словам председателя Союза кинематографистов Айбека Дайырбекова, кинобизнес восемь месяцев переживает большие финансовые убытки из-за закрытия кинотеатров.

«Запрет на культурные мероприятия наносит большой урон не только работникам этой сферы, но и бюджету. Многие режиссеры брали кредиты, сняли фильмы, инвесторы вкладывали средства. Но им не разрешают показывать фильмы зрителям. Поэтому сегодня целая индустрия погибает», — рассказал он.

Режиссер Бакыт Осмонканов возмутился, что запрет действует только на работу кинотеатров, театров и концертных залов.

«Мы бы молчали, если бы ко всем было равное отношение. Мы видим, что работают рынки, кафе, рестораны, развлекательные заведения, проводят тои, людей собирают большими массами на стадионах. Но почему-то сфере культуры не разрешают работать», — заявил он.

Ранее министр культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков предложил правительству возобновить работу кинотеатров.

В Минкульте заверили, что ведомство совместно с Министерством здравоохранения разработало алгоритм соблюдения санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических режимов по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171736/
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