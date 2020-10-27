Министр культуры предложил правительству возобновить работу кинотеатров

Министр культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков направил письмо в аппарат правительства о возможности возобновления деятельности кинотеатров республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что деятельность кинотеатров приостановлена с 17 марта 2020 года. Они закрыты почти восемь месяцев, что привело к их большим финансовым убыткам. При этом кинотеатры продолжают тратить средства на содержание зданий, охрану, коммунальные расходы, выплату частичной заработной платы работникам за период карантина.

В наиболее трудном положении оказались кинотеатры, находящиеся в долгосрочной аренде.

«С апреля около 1 тысяче работников кинотеатров заработная плата не выплачивается в связи с запретом экономической деятельности. Это отражается на материальном положении их семей. Долгосрочные вынужденные неоплачиваемые простои вынуждают работников искать другую работу, что приведет к потере квалифицированных кадров в сфере кинообслуживания. Кроме того, есть договорные обязательства по выполнению проката фильмов и по сбору денежных средств от продажи кинобилетов», — говорится в письме.

При этом Министерство культуры, информации и туризма совместно Министерством здравоохранения разработали алгоритм действий по соблюдению санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических режимов по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).