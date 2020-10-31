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Общество

Митинг в поддержку Асанова продолжится в понедельник у Дома правительства

В Бишкеке у здания ГКНБ завершился митинг сторонников Курсана Асанова. Его участники намерены собраться вновь в понедельник в 14.00, чтобы колонной выдвинуться от здания комитета к Дому правительства и продолжить акцию там.

«Мы не собираемся отказываться от требований. Мы считаем, что Курсан Асанов задержан по надуманному поводу. В его действиях нет вины. А если есть, то пусть нам предоставят факты. В противном случае власти должны его освободить», — сказал один из организаторов митинга.

Он напомнил, что сторонники бывшего замминистра внутренних дел готовят обращение к и. о. президента Садыру Жапарову с требованием об освобождении Асанова.

Бишкекский городской суд 29 октября оставил Курсана Асанова под стражей в СИЗО ГКНБ сроком на два месяца. Бывшего замминистра задержали после беспорядков, произошедших на площади Ала-Тоо 9 октября. Его, как и остальных фигурантов дела, обвиняют в организации массовых беспорядков.

По делу также проходят Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов, Канат Сагымбаев и Темирлан Султанбеков. Все они, кроме отпущенного под домашний арест Султанбекова, сегодня содержатся под стражей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171523/
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