Камчыбек Ташиев не собирается арестовывать Садыра Жапарова

Информация, распространенная в соцсетях, о том, что председатель ГКНБ лично арестует и. о. президента Садыра Жапарова, ложная. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

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«ГКНБ призывает граждан не распространять ложные сообщения в соцсетях, которые целенаправленно дискредитируют высших руководителей государственной власти. За распространение ложных сведений предусмотрена ответственность в рамках действующего законодательства», — указано в сообщении госкомитета.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что глава ГКНБ Камчыбек Ташиев якобы лично арестует и. о. президента за назначение советников, замешанных в коррупционных деяниях.