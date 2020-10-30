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Общество
Сюжет: COVID-19

В Джалал-Абаде в отношении владельцев двух ресторанов возбудили уголовные дела

В Джалал-Абаде в отношении владельцев двух ресторанов возбудили уголовные дела. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

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По ее данным, в Джалал-Абаде прошел очередной рейд по точкам общепита на выявление нарушений предписаний из-за распространения коронавируса.

Инспекторы посетили 10 крупных ресторанов, где в основном организовывают массовые торжества. В двух из них во время проверки проводили свадьбы. У заведений уже есть несколько предупреждений, поэтому в отношении руководства ресторанов возбудили уголовные дела. Факты зарегистрировали в ЕРПП.

Отметим, что со вчерашнего дня в Джалал-Абаде на неопределенный срок запретили работать крупным ресторанам, интернет-клубам и бильярдным залам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171405/
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