В Кыргызстане с начала года милиционеры совершили больше 97 тысяч выездов на места происшествий. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД. Отмечается, что дежурной частью за этот период обработано больше 5 тысяч звонков.

«Из общего количества поступивших от граждан обращений 2 тысячи 304 оказались ложными. 77 тысяч 979 выездов сотрудников были связаны с фактами совершения преступлений и проступков. В медицинские учреждения с начала года милиционеры выезжали 17 тысяч раз», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что по горячим следам следственно-оперативным группам удалось раскрыть 1 тысячу 867 преступлений.

«С начала года дежурной службой центрального аппарата МВД обработано 5 тысяч 455 телефонных звонков, поступивших от граждан. Из них 1 тысяча 946 — криминального характера, 831 звонок касался вопросов общественной безопасности. 2 тысячи 678 звонков носили справочный характер», — отметили в министерстве.