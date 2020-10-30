В Бишкеке 30 октября солнечно. Температура воздуха ожидается +13 градусов. День уменьшился до 10 часов 22 минут.
Отключение газа, света, воды
- 8.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач, участок 921-й, улицы Октябрьская, Достоевского;
- 9.30-14.00 — отрезок улицы Торекула Айтматова, улицы Алма-Атинская, 324, Курманджан Датки, 366;
- 9.30-15.00 — проспект Жибек Жолу, 60, улица Лермонтова, 89, отрезки улиц Веселой, Джалиля, Осмонкула, Суворова, Разина, Древесной;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Юнусалиева, Карасаева, Арасанской;
- 9.30-14.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (1-4-я улицы);
- 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-20 — Чуй-24; Чуй-49 — Чуй-52), улица Фатьянова, 5, 7, 9;
- 9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Абдрахманова);
- 10.00-16.00 — улицы Новосельская, Широкая, 14, Керамическая, 55/1;
- 10.00-17.00 — жилмассив «Дордой-2» (3-5-я улицы).
У кого намечается той
Аалы Карашев
Родился 30 октября 1968 года в селе Ак-Джар Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.
Памятные даты
Состоялись выборы президента Кыргызстана
30 июня Жогорку Кенеш назначил проведение выборов президента страны на 30 октября 2011 года — за эту дату проголосовали 107 депутатов, против — 1.
Из 16 кандидатов победу одержал Алмазбек Атамбаев, набрав 63,24 процента голосов избирателей. Второе и третье места заняли Адахан Мадумаров и Камчыбек Ташиев соответственно.
Люди, которые меняли мир
Родился советский живописец Семен Чуйков
Родился 30 октября 1902 года в Пишпеке. Народный художник СССР.
В 1934-м при активном содействии Семена Чуйкова был организован Союз художников Кыргызстана. В 1935 году открылась первая студия, на основе которой в 1939-м образовано художественное училище, которое сейчас носит имя Семена Чуйкова.
Благодаря ему в республике создана первая картинная галерея, организованы первые выставки кыргызских художников.
Наследие Семена Афанасьевича Чуйкова огромно, его произведения вошли в Золотой фонд многих крупнейших музеев мира.
Умер 18 мая 1980 года в Москве.
Родился кинодраматург Кубат Жусубалиев
Родился 30 октября 1941 года в селе Кердегей Ошской области Киргизской ССР.
С 1968-го — редактор студии «Кыргызтелефильм».
В 1967 году выходят сборник рассказов на кыргызском языке и повесть «Солнце не закончило свой автопортрет».
В кино Кубат Жусубалиев известен как актер, а также сценарист документальных телефильмов «Куда прилетают лебеди» (1968), «Здравствуй, джайлоо» (1977, в соавторстве), «Кумыс» (1978), «Яки рождаются на снегу» (1979), очерков «Мосты Дюйшена» (1972, приз «Золотой дракон» на Краковском международном фестивале в 1973-м), «Поле Кульсары» (1972), «Дар» (1973).
Член Союза кинематографистов СССР с 1975 года.
Куда сходить
Культура
- в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова открылась выставка художницы Нинель Феденко;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на выставку работ графиков Башкортостана, молодых художников из Оша, а также «Сны манкурта»;
- в кафе Chicken Star проходит выставка «Начало»;
- «Галерея М» также приглашает на выставку кыргызских художников.
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.