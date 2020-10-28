Митинг возле мэрии Бишкека. Балбак Тулобаев обвинил уволенных в коррупции

Балбак Тулобаев вышел к протестующим возле мэрии Бишкека.

«Я услышал вас, дайте время подумать до 17.00», — сказал он.

Но митингующие не согласились и потребовали решить вопросы сейчас.

И. о. мэра столицы подчеркнул, что не согласен работать с подозреваемыми в коррупции и воровстве. По его словам, сейчас Финпол расследует несколько дел в отношении муниципальных служб, где выявили коррупцию.

«Это было при мне, это было при Суракматове, при Бакетаеве. Если меня вызовут на допрос, я тоже пойду и отвечу», — сказал Балбак Тулобаев. Однако не сообщил подробности, кого из тех, кого он заставил уволиться, проверяют на причастность к коррупционным действиям.

На акцию протеста в основном вышли работники муниципальных служб Бишкека. Они сказали, что их уже просят уволиться. «Если кто-то вас будет увольнять, скажите мне, никто вас не лишит работы», — пообещал Балбак Тулобаев.

Он также сказал, что готов назначить экс-вице-мэра Алымбека Абдылдаева своим советником, после того как закончится следствие в ГСБЭП.

«Что касается Виктории Мозгачевой, я просил ее остаться, я не увольнял ее. Она сказала, что не имеет морального права оставаться на должности», — заключил Балбак Тулобаев.

Ранее сама Виктория Мозгачева опровергала слова градоначальника.

Митингующие считают, что увольнения вице-мэров — политический заказ.

Ранее и. о. мэра попросил освободить должности вице-мэров Викторию Мозгачеву и Алымбека Абдылдаева. Первая отвечала за социальный сектор, второй — за ЖКХ. Балбак Тулобаев это опровергает. Однако Виктория Мозгачева еще раз подчеркнула, что и. о. градоначальника вызвал в свой кабинет ее и Абдылдаева и сказал, что ему нужны два места вице-мэров.

Кроме того, акимы Октябрьского района Азамат Дороев и Первомайского района Алибек Биримкулов покинули свои должности.