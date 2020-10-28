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Общество
Сюжет: Борьба за мэрию Бишкека

Митинг возле мэрии Бишкека. Балбак Тулобаев учтет мнения протестующих

Возле мэрии Бишкека продолжается митинг несогласных с увольнениями вице-мэров Алымбека Абдылдаева и Виктории Мозгачевой.

И. о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев попросил митингующих подождать до 13.00.

Чиновник сказал, что в мэрию могут зайти пять человек и выразить недовольство.

Однако митингующие сказали, что будут ждать Балбака Тулобаева у здания муниципалитета, чтобы разговаривать при всех.

«Мы простые жители города, мы знаем вице-мэров, которых уволили вчера. Это незаконно. Они работают во благо народа», — отметил один из протестующих.

Ранее и. о. мэра попросил освободить должности вице-мэров Викторию Мозгачеву и Алымбека Абдылдаева. Первая отвечала за социальный сектор, второй — за ЖКХ. Балбак Тулобаев это опровергает. Однако Виктория Мозгачева еще раз подчеркнула, что и. о. градоначальника вызвал в свой кабинет ее и Абдылдаева и сказал, что ему нужны два места вице-мэров.

Кроме того, акимы Октябрьского района Азамат Дороев и Первомайского района Алибек Биримкулов покинули свои должности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171050/
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