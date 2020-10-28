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Общество
Сюжет: Борьба за мэрию Бишкека

Увольнения вице-мэров и акимов Бишкека. Активистка обратилась к генпрокурору

Представитель Общественного фонда «Наше право» Светлана Антропова обратилась к генпрокурору по фактам увольнений вице-мэров и акимов Бишкека. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Фото Facebook. Светлана Антропова обратилась к генпрокурору по фактам увольнений вице-мэров и акимов Бишкека
«Это вызывает обеспокоенность, потому что никто не имеет права принуждать к добровольному отказу от должности, и действия и. о. мэра Бишкека Балбака Тулобаева являются оказанием давления. Любые увольнения должны осуществляться в соответствии с Трудовым кодексом», — написала активистка.

Светлана Антропова попросила генпрокурора Курманкула Зулушева провести проверки в отношении Балбака Тулобаева на предмет оказания давления на чиновников, опровергающих написание заявлений об уходе по собственному желанию, а по результатам проверки принять законные меры.

Напомним, что ранее и. о. мэра попросил освободить должности вице-мэров Викторию Мозгачеву и Алымбека Абдылдаева. Первая отвечала за социальный сектор, второй — за ЖКХ. Сам Балбак Тулобаев это опровергает. Однако Виктория Мозгачева еще раз подчеркнула, что и. о. градоначальника сегодня вызвал в свой кабинет ее и Абдылдаева и сказал, что ему нужны два места вице-мэров.

Кроме того, акимы Октябрьского района Азамат Дороев и Первомайского района Алибек Биримкулов покинули свои должности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171018/
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