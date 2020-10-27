В мэрии Бишкека продолжаются кадровые перестановки.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, временно исполняющий обязанности руководителя аппарата мэрии Адилет Малдыбаев вновь возглавил отдел экономики и финансов центрального аппарата.

Советником и. о. мэра назначен Абдес Анарбеков, также на него возложено временное исполнение обязанностей руководителя аппарата.

Соответствующие распоряжения подписал и. о. градоначальника Балбак Тулобаев.

Напомним, что ранее и. о. мэра попросил освободить должности вице-мэров Викторию Мозгачеву и Алымбека Абдылдаева. Первая отвечала за социальный сектор, второй — за ЖКХ. Сам Балбак Тулобаев это опровергает. Однако Виктория Мозгачева еще раз подчеркнула, что и. о. градоначальника сегодня вызвал в свой кабинет ее и Абдылдаева и сказал, что ему нужны два места вице-мэров.