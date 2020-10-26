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Общество

За минувшие сутки в Кыргызстане совершено 255 преступлений и правонарушений

В Кыргызстане за прошедшие сутки произошло 255 преступлений и правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«На 25 октября в ЕРПП зарегистрировано 125 преступлений и 130 правонарушений. Сотрудники милиции ведут работу по расследованию всех фактов и обращений граждан», — сказали в ведомстве.

По информации МВД, работники правоохранительных органов продолжают обеспечивать общественный порядок совместно с представителями местного самоуправления и ДНД. В целом оперативная обстановка в стране, по словам милиционеров, спокойная.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170698/
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