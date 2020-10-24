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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке в эксплуатацию сдан новый корпус инфекционной больницы

В Бишкеке в эксплуатацию сдан новый корпус на территории Республиканской клинической инфекционной больницы. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, строительство корпуса на 100 койко-мест началось 23 июля 2020 года.

«Новая клиника построена по всем требованиям, предъявляемым к инфекционной больнице. Это мельцеровские боксы, созданные для работы с инфекционными больными, с индивидуальной вытяжкой, с учетом обеззараживания воздуха, стоков и другое», — отметили в штабе.

Для больницы закупили около 180 единиц медицинского оборудования, мебель, бытовую и компьютерную технику. Установили мобильный рентген-аппарат, 10 ИВЛ, 20 аппаратов БИПАП, 62 устройства насыщения кислородом, 3 дефибриллятора, более 38 аппаратов для инфузионной терапии, свыше 26 индивидуальных аппаратов мониторинга состояния пациентов и портативный аппарат УЗИ.

«Реанимационный блок состоит из зала и изолированных боксов интенсивной терапии, а также палат, обеспечивающих круглосуточное проведение экстренных реанимационных мероприятий. Мощность реанимационного блока — 30 коек», — подчеркнули в республиканском штабе.

Лечебные и реанимационные боксы оснащены современным оборудованием и устройствами жизнеобеспечения, в том числе оборудованием постоянного контроля параметров состояния пациентов. Организована центральная подача кислорода во все палаты. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170583/
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