В Бишкеке в эксплуатацию сдан новый корпус инфекционной больницы

В Бишкеке в эксплуатацию сдан новый корпус на территории Республиканской клинической инфекционной больницы. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, строительство корпуса на 100 койко-мест началось 23 июля 2020 года.

«Новая клиника построена по всем требованиям, предъявляемым к инфекционной больнице. Это мельцеровские боксы, созданные для работы с инфекционными больными, с индивидуальной вытяжкой, с учетом обеззараживания воздуха, стоков и другое», — отметили в штабе.

Для больницы закупили около 180 единиц медицинского оборудования, мебель, бытовую и компьютерную технику. Установили мобильный рентген-аппарат, 10 ИВЛ, 20 аппаратов БИПАП, 62 устройства насыщения кислородом, 3 дефибриллятора, более 38 аппаратов для инфузионной терапии, свыше 26 индивидуальных аппаратов мониторинга состояния пациентов и портативный аппарат УЗИ.

«Реанимационный блок состоит из зала и изолированных боксов интенсивной терапии, а также палат, обеспечивающих круглосуточное проведение экстренных реанимационных мероприятий. Мощность реанимационного блока — 30 коек», — подчеркнули в республиканском штабе.

Лечебные и реанимационные боксы оснащены современным оборудованием и устройствами жизнеобеспечения, в том числе оборудованием постоянного контроля параметров состояния пациентов. Организована центральная подача кислорода во все палаты.