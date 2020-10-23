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Общество

С начала года криминалисты МВД провели больше 3 тысяч экспертиз

За девять месяцев текущего года сотрудники экспертно-криминалистической службы МВД приняли участие в осмотре 15 тысяч 992 мест преступлений, ими проведено 3 тысячи 337 экспертиз. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Криминалисты МВД проводят дактилоскопические, трасологические, почерковедческие, баллистические экспертизы, химические исследования наркосодержащих, спиртосодержащих веществ. Специалисты службы вносят огромный вклад в борьбу с преступностью. В течение девяти месяцев текущего года они приняли участие в 15 тысячах 992 осмотрах мест происшествия, в 4 тысячах 294 оперативно-разыскных мероприятиях, в 1 тысяче 958 следственных действиях. Посредствам оперативного анализа с использованием автоматизированной идентификационной поисковой системы ими оказано содействие в раскрытии 231 преступления и задержании 217 человек», — говорится в сообщении.

В оперативно-криминалистическом центре МВД работает автоматизированная баллистическая идентификационная система «ТАИС». Отмечается, что это позволяет в кратчайшие сроки проверять поступающие на экспертизу пули и гильзы.

«С начала года в базу данных внесены 602 образца пуль и гильз зарегистрированного боевого оружия и 465 травматического. Кроме того, в эту же базу внесены 3 тысячи 576 образцов пуль и гильз, изъятых с мест преступлений и происшествий», — рассказали в пресс-службе МВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170562/
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