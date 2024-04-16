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Сюжеты: Милицейские ЧП, Скандалы с чиновниками

Избиение следователя в Канте. Адвокат потерпевшего рассказал подробности

Избившие в Канте следователя ОВД Иссык-Атинского района являются чиновниками. Об этом рассказал адвокат Шердор Абдыкапаров и поделился видео о событии в своем аккаунте Instagram.

По словам адвоката, следователь был в отпуске. Когда он вышел из магазина, на него набросились пять мужчин азиатской внешности.

«По словам потерпевшего, все были пьяные, нецензурно выражались. На видео видно, что его сильно избили. Он госпитализирован. У него перелом челюсти. Он сам не может говорить», — рассказал адвокат.

Он добавил, что среди избивавших был сотрудник военной прокуратуры, налоговик и сотрудник айыл окмоту или мэрии. Они предлагали деньги, чтобы закрыть уголовное дело.

Пресс-служба мэрии Канта опровергает информацию о причастности к избиению сотрудника муниципалитета.

Напомним, в пресс-службе УВД Чуйской области сообщили 24.kg, что в Канте избили милиционера, сломали ему челюсть. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291697/
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