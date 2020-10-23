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Общество

Семье кыргызстанца — ветерана ВОВ передадут утерянный орден Красной Звезды

Семье кыргызстанца, ветерана Великой Отечественной войны Сапарбая Токбаева передадут орден Красной Звезды. Об это сообщили в Российском центре науки и культуры в Бишкеке.

По его данным, утерянная ранее награда была обнаружена несколько лет назад на территории России.

«Поиском информации о ветеране и его родных в Кыргызстане занимались фонд «Кундуз 149» и руководитель поискового движения «Наша Победа — Биздин Жениш» Светлана Лаптева», — отметили в центре.

В РЦНиК добавили, что поиски велись более двух лет, и совсем недавно волонтерам удалось установить связь с дочерью ветерана. Сейчас ведется восстановление наградных документов к ордену. Представительство Россотрудничества в КР готово доставить в Кыргызстан и передать награду членам семьи Сапарбая Токбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170532/
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Семье кыргызстанца — ветерана ВОВ передадут утерянный орден Красной Звезды