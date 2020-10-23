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Общество

Вторая волна. Правозащитники просят Садыра Жапарова разгрузить СИЗО и колонии

Представители Коалиции против пыток в Кыргызстане обратились к и. о. президента премьер-министру Садыру Жапарову с просьбой сократить численность заключенных.

Правозащитники напоминают о второй волне коронавируса и дефиците государственного бюджета. «Принятый в мае Закон «Об амнистии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 10-летия Народной апрельской революции 2010 года» оказался неэффективным, в том числе ввиду неудачных формулировок самого закона. В итоге к сентябрю 2020 года фактически освобождены 44 человека и 483 осужденным сокращены неотбытые сроки», — подчеркнули они.

В тюрьмах республики на сегодня содержатся около 10 тысяч заключенных, а в следственных изоляторах — около тысячи человек.

Кыргызстан в год тратит до $3,8 миллиона только на питание для заключенных. При этом места лишения свободы переполнены. Коалиция против пыток в Кыргызстане предлагает сократить численность спецконтингента путем принятия акта о помиловании отдельных осужденных, неотбытый срок наказания которых не превышает пяти лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170529/
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