В Европейском союзе прокомментировали дело по информсистеме «Местный суд»

Проект по разработке и внедрению автоматизированной информационной системы (АИС) «Местный суд» реализуется в рамках финансируемой Европейским чоюзом (ЕС) программы «Верховенство права в Кыргызской Республике». Об этом 24.kg сообщили в представительстве ЕС в КП.

В свою очередь эта программа выполняется консорциумом организаций во главе с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ). Представительство Европейского союза в Кыргызстане осуществляет общий надзор за работой всех исполнителей и подрядчиков на всем протяжении процесса.

Специальное программное обеспечение для АИС «Местный суд» было разработано ОсОО «ЦБИ» — местной IT-компанией, нанятой GIZ через открытый тендер. Контракты с компанией были заключены на сумму около 350 тысяч евро и на период 2016-2020 годы. Согласно условиям, ОсОО «ЦБИ» должно было разработать программное обеспечение для АИС с целью последующего его внедрения во всех 64 судах первой и 8 судах второй инстанций. Следует отметить, что в автоматизированную систему включаются только уголовные дела в силу специфики Единого реестра преступлений и проступков (ЕРПП).

Разработанная система первоначально работала в качестве пилотного проекта в трех судах. В 2019 году было решено внедрить АИС во всех 64 судах первой инстанции страны, что и было сделано к концу 2019 года. В начале 2020-го стартовал экспериментальный проект по включению АИС в суды второй инстанции с участием 6 судов.

«Факты, что система уже активно используется во всех судах первой инстанции и в двух судах второй инстанции, состоявшаяся интеграция АИС «Местный суд» с электронными сервисами Государственной регистрационной службы, а также продолжающаяся интеграция с ЕРПП через систему межведомственного взаимодействия «Тундук», ясно свидетельствуют, что судебная система в целом готова к внедрению и принятию АИС «Местный суд», — подчеркнули в ЕС.