На перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель и Отмок выпал снег, толщина осадков — 10 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорог.

По ее данным, дорожники с 5.00 начали расчищать перевальные участки от снега и подсыпали их противогололедными материалами. Сейчас автодороги Бишкек — Ош, Талас — Тараз — Суусамыр открыты, заторов нет.

«Минтранс убедительно просит водителей всех категорий своевременно поменять летние шины на зимние, укомплектовать автотранспорт цепями противоскольжения, при передвижении через перевалы быть бдительными, сохранять дистанцию между транспортными средствами в 500 метров», — проинформировали в ведомстве.