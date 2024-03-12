17:10
USD 89.43
EUR 97.88
RUB 0.98
Общество

Штормовое предупреждение. В Кыргызстане дождь со снегом и шквалистый ветер

В Кыргызстане с 13 по 15 марта ожидается резкое изменение погоды. Об этом сообщает МЧС.

По его данным, в ночь на 13 марта ожидается дождь, снег в большинстве районов республики.

«На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, местами с усилением до 15-20», — говорится в сообщении.

14-15 марта температура воздуха ночью в горных районах может опуститься до -21 градуса. «Такие погодные условия осложнят выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб», — предупреждает МЧС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288807/
просмотров: 886
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 марта: днем без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 марта: осадки не ожидаются
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 10 марта 1964 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 марта: дожди
На следующей неделе Бишкек снова ждут дождь и снег
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 9 марта 1971 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 марта: днем немного потеплеет
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 8 марта 1971 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 марта: солнечно
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 марта: еще немного потеплеет
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Как правильно держать орозо. Ответы на&nbsp;самые часто задаваемые вопросы Как правильно держать орозо. Ответы на самые часто задаваемые вопросы
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время орозо и что с этим делать
Бизнес
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
12 марта, вторник
17:03
Турция готова помочь Кыргызстану в создании центра по трансплантации печени Турция готова помочь Кыргызстану в создании центра по т...
16:39
Кемпир-абадское дело. Глава Верховного суда объяснил затягивание процесса
16:22
Изнасилование 11-летнего мальчика. К обвиняемому могут применить пробацию
16:16
Штормовое предупреждение. В Кыргызстане дождь со снегом и шквалистый ветер
15:51
Опять с матрешкой в руках. Через 18 лет Омурбек Текебаев вернулся в Варшаву