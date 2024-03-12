Штормовое предупреждение. В Кыргызстане дождь со снегом и шквалистый ветер

В Кыргызстане с 13 по 15 марта ожидается резкое изменение погоды. Об этом сообщает МЧС.

По его данным, в ночь на 13 марта ожидается дождь, снег в большинстве районов республики.

«На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, местами с усилением до 15-20», — говорится в сообщении.

14-15 марта температура воздуха ночью в горных районах может опуститься до -21 градуса. «Такие погодные условия осложнят выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб», — предупреждает МЧС.