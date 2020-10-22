Экс-министр финансов Бактыгуль Жеенбаева приехала на допрос в ГСБЭП

Экс-глава Минфина Бактыгуль Жеенбаева прибыла на допрос в здание ГСБЭП. Сегодня она получила повестку.

Бывший министр, напомним, проходит свидетелем по возбужденному уголовному делу о злоупотреблении служебным положением со стороны должностных лиц и отдельных сотрудников Центра судебных представительств.

Как ранее сообщали 24.kg источники в правоохранительных органах, речь о крупной растрате Центром судебного представительства.

По версии источников, 6 миллионов сомов вместо положенных 1,5 миллиона центр получил по линии Министерства финансов в качестве дополнительных средств.