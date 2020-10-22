15:24
USD 80.80
EUR 95.74
RUB 1.05
Общество

Экс-министр финансов Бактыгуль Жеенбаева приехала на допрос в ГСБЭП

Фото 24.kg. Бактыгуль Жеенбаева

Экс-глава Минфина Бактыгуль Жеенбаева прибыла на допрос в здание ГСБЭП. Сегодня она получила повестку.

Бывший министр, напомним, проходит свидетелем по возбужденному уголовному делу о злоупотреблении служебным положением со стороны должностных лиц и отдельных сотрудников Центра судебных представительств.

Как ранее сообщали 24.kg источники в правоохранительных органах, речь о крупной растрате Центром судебного представительства.

По версии источников, 6 миллионов сомов вместо положенных 1,5 миллиона центр получил по линии Министерства финансов в качестве дополнительных средств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170355/
просмотров: 316
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке сбили мотоциклиста. Пострадавший жалуется на бездействие органов
Экс-министра финансов Бактыгуль Жээнбаеву вызвали на допрос в ГСБЭП
В Бишкеке задержана группа, занимавшаяся квартирными кражами и грабежами
ГКНБ: Задержан кыргызстанец, пытавшийся уехать на войну в Сирию
МВД: Членов ЦИК вызывали в качестве свидетелей по делу о массовых беспорядках
В МВД выясняют, с какой целью их сотрудник пришел в ЦИК
Мухаммедкалый Абылгазиев вышел с допроса: дал подписку о неразглашении
Послесловие к беспорядкам в Бишкеке: слабость милиции и полулегальные дружины
В мэрии Бишкека рассказали подробности допроса Алимбека Абдылдаева
Мухаммедкалый Абылгазиев: Понятия не имею, по какому делу я вызван на допрос
Популярные новости
Вторая волна COVID-19. Почему надо сидеть дома Вторая волна COVID-19. Почему надо сидеть дома
Райымбек Матраимов задержан в&nbsp;Бишкеке Райымбек Матраимов задержан в Бишкеке
Погасить внешний долг за&nbsp;счет средств простых граждан предлагает депутат Погасить внешний долг за счет средств простых граждан предлагает депутат
Фото дня. Как задерживали Райымбека Матраимова Фото дня. Как задерживали Райымбека Матраимова
Бизнес
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo;: Сняты ограничения на&nbsp;отправку переводов за&nbsp;границу «БАКАЙ БАНК»: Сняты ограничения на отправку переводов за границу
В&nbsp;чем важность витамина&nbsp;Д и&nbsp;где его брать осенью и&nbsp;зимой? В чем важность витамина Д и где его брать осенью и зимой?
22 октября, четверг
15:14
Омурбек Текебаев передумал и согласился с идеей конституционной реформы Омурбек Текебаев передумал и согласился с идеей констит...
15:12
Экс-министр финансов Бактыгуль Жеенбаева приехала на допрос в ГСБЭП
15:05
Талант Мамытов об инициативе переноса сроков выборов в ЖК и президентских
14:47
Выборы-2020. Еще три партии заявили об участии в гонке
14:45
Госдеп США предложил $1 миллион за информацию о преступной сети Камчи Кольбаева