Экс-министра финансов Бактыгуль Жээнбаеву вызвали на допрос в ГСБЭП. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.
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Уточняется, что экс-глава Минфина проходит свидетелем по уголовному делу о злоупотреблении служебным положением со стороны должностных лиц и отдельных сотрудников Центра судебных представительств.
«Сегодня утром ей вручили повестку и вызвали на допрос в качестве свидетеля», — сообщили редакции.
В пресс-службе ГСБЭП подтвердили эту информацию.
Напомним, Финпол возбудил уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц и отдельных сотрудников Центра судебных представительств.