12:22
USD 80.80
EUR 95.74
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Экс-министра финансов Бактыгуль Жээнбаеву вызвали на допрос в ГСБЭП

Экс-министра финансов Бактыгуль Жээнбаеву вызвали на допрос в ГСБЭП. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Читайте по теме
Минфин: Обыска в кабинете Бактыгуль Жээнбаевой не было

Уточняется, что экс-глава Минфина проходит свидетелем по уголовному делу о злоупотреблении служебным положением со стороны должностных лиц и отдельных сотрудников Центра судебных представительств.

«Сегодня утром ей вручили повестку и вызвали на допрос в качестве свидетеля», — сообщили редакции.

В пресс-службе ГСБЭП подтвердили эту информацию.

Напомним, Финпол возбудил уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц и отдельных сотрудников Центра судебных представительств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170316/
просмотров: 505
Версия для печати
Материалы по теме
Мухаммедкалый Абылгазиев вышел с допроса: дал подписку о неразглашении
Мухаммедкалый Абылгазиев: Понятия не имею, по какому делу я вызван на допрос
Экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева вызвали на допрос
Кубанычбек Жумалиев не сможет выехать из страны: выставлен сторожевой лист
Сыймык Жапыкеев призвал Финпол расследовать резонансные дела, а не на копейки
Скандал с машинами скорой помощи. Возбуждено уголовное дело
Сыймык Жапыкеев стал председателем ГСБЭП
В Бишкеке выявили 20 кафе и пабов, которые работали в неположенное время
На территории СЭЗ «Бишкек» обнаружили незаконную майнинг-ферму
В селе Хунчи задержали водителя, перевозившего почти полмиллиона пачек сигарет
Популярные новости
Вторая волна COVID-19. Почему надо сидеть дома Вторая волна COVID-19. Почему надо сидеть дома
Райымбек Матраимов задержан в&nbsp;Бишкеке Райымбек Матраимов задержан в Бишкеке
Погасить внешний долг за&nbsp;счет средств простых граждан предлагает депутат Погасить внешний долг за счет средств простых граждан предлагает депутат
Фото дня. Как задерживали Райымбека Матраимова Фото дня. Как задерживали Райымбека Матраимова
Бизнес
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo;: Сняты ограничения на&nbsp;отправку переводов за&nbsp;границу «БАКАЙ БАНК»: Сняты ограничения на отправку переводов за границу
В&nbsp;чем важность витамина&nbsp;Д и&nbsp;где его брать осенью и&nbsp;зимой? В чем важность витамина Д и где его брать осенью и зимой?
22 октября, четверг
12:12
Это превышение полномочий. Омбудсмен отреагировал на допрос членов ЦИК Это превышение полномочий. Омбудсмен отреагировал на до...
12:05
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
12:03
Экс-министра финансов Бактыгуль Жээнбаеву вызвали на допрос в ГСБЭП
11:48
В Бишкеке задержана группа, занимавшаяся квартирными кражами и грабежами
11:45
В Бишкеке задержан лидер ОПГ Камчи Кольбаев