Бывшего зампредседателя ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева водворили в СИЗО ГКНБ

Экс-зампредседателя ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева и бывшего замрукаппарата правительства Бакытбека Калмуратова водворили в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд столицы. Эмиля Жамгырчиева и Бакытбека Калмуратова взяли под стражу сроком на один месяц.

Напомним, что Эмиля Жамгырчиева и Бакытбека Калмуратова задержали 19 октября. По версии следствия, они получили взятку у частного предпринимателя за положительное решение вопросов, связанных с расследованием ГСБЭП уголовного дела по факту контрабанды.