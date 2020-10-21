Минфин дал разъяснения по состоянию внешнего долга Кыргызстана

В Министерстве финансов дали разъяснения по состоянию внешнего долга Кыргызстана.
Согласно данным ведомства, по состоянию на 31 июля размер госдолга Кыргызстана составил $4 миллиарда 824 миллиона. Долг перед двухсторонними кредиторами составил $2 миллиарда 249,8 миллиона, из них:
- КНР в лице Экспортно-импортного банка Китая — $1 миллиард 776,3 миллиона;
- Банк Франции — $4,9 миллиона;
- Японское агентство международного cотрудничества — $244,8 миллиона;
- Банк KwF — $80,8 миллиона;
- Экспортно-импортный банк Кореи — $14,1 миллиона;
- Кувейтский фонд арабского экономического развития — $7,1 миллиона;
- Саудовский фонд развития — $24,2 миллиона;
- Правительство Турецкой Республики — $89,5 миллиона;
- Фонд развития Абу-Даби — $8 миллионов.
В Минфине отмечают, что Парижский клуб приостановил Кыргызстану обслуживание долга в $10,9 миллиона до декабря текущего года. С остальными странами и партнерами проводится активная работа по реструктуризации государственного внешнего долга КР.