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Общество

Минфин дал разъяснения по состоянию внешнего долга Кыргызстана

В Министерстве финансов дали разъяснения по состоянию внешнего долга Кыргызстана.

Согласно данным ведомства, по состоянию на 31 июля размер госдолга Кыргызстана составил $4 миллиарда 824 миллиона. Долг перед двухсторонними кредиторами составил $2 миллиарда 249,8 миллиона, из них:

  • КНР в лице Экспортно-импортного банка Китая — $1 миллиард 776,3 миллиона;
  • Банк Франции — $4,9 миллиона;
  • Японское агентство международного cотрудничества — $244,8 миллиона;
  • Банк KwF — $80,8 миллиона;
  • Экспортно-импортный банк Кореи — $14,1 миллиона;
  • Кувейтский фонд арабского экономического развития — $7,1 миллиона;
  • Саудовский фонд развития — $24,2 миллиона;
  • Правительство Турецкой Республики — $89,5 миллиона;
  • Фонд развития Абу-Даби — $8 миллионов.
В Минфине отмечают, что Парижский клуб приостановил Кыргызстану обслуживание долга в $10,9 миллиона до декабря текущего года. С остальными странами и партнерами проводится активная работа по реструктуризации государственного внешнего долга КР.
 
Отметим, ранее депутат Айнуру Алтыбаева призвала граждан собрать деньги и погасить внешний долг страны, в частности Китаю. Призыв вызвал шквал критики в адрес инициаторов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170158/
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