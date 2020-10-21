Минфин дал разъяснения по состоянию внешнего долга Кыргызстана

Согласно данным ведомства, по состоянию на 31 июля размер госдолга Кыргызстана составил $4 миллиарда 824 миллиона. Долг перед двухсторонними кредиторами составил $2 миллиарда 249,8 миллиона, из них:

В Минфине отмечают, что Парижский клуб приостановил Кыргызстану обслуживание долга в $10,9 миллиона до декабря текущего года. С остальными странами и партнерами проводится активная работа по реструктуризации государственного внешнего долга КР.