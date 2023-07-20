02:55
USD 89.32
EUR 96.64
RUB 1.00
Власть

С выплатой проблем нет. Министр финансов рассказал о госдолге Кыргызстана

С выплатой государственного долга у Кыргызстана проблем нет. Об этом на заседании кабинета министров по итогам первого полугодия сообщил министр финансов Алмаз Бакетаев.

По его словам, на 31 мая 2023 года объем госдолга КР составил $5 миллиардов 667 миллионов. Это составляет 53 процента к ВВП.

«79 процентов — внешний долг, 20 процентов — внутренний. За полгода за обслуживание государственного долга выделили 20 миллиардов 200 миллионов сомов. Надо сказать, что на сегодня нет никаких проблем. Долг погашаем своевременно и в достаточном объеме», — сказал Алмаз Бакетаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/270665/
просмотров: 2243
Версия для печати
Материалы по теме
Акылбек Жапаров: Мы избавились от страха перед госдолгом
Кыргызстан — яркий пример влияния долгов перед Китаем на внутреннюю политику
На погашение госдолга за три месяца направлено более 9 миллиардов сомов
У министра образования Кыргызстана будет заместитель, курирующий госдолг
Внешний долг. Глава кабмина назвал объекты, которые могут отойти Китаю
Лидер социал-демократов советует Садыру Жапарову уволить своих чиновников
МИД Кыргызстана вновь попросил Китай облегчить выплату госдолга
Вы готовы скинуться на выплату внешнего долга? Голосование
Минфин дал разъяснения по состоянию внешнего долга Кыргызстана
Минфин не считает, что Кыргызстан находится на грани финансовой пропасти
Популярные новости
Президент обещает, что покупка жилья станет для любого кыргызстанца возможной Президент обещает, что покупка жилья станет для любого кыргызстанца возможной
Автовладельцев хотят обязать устанавливать видеорегистраторы. Депутаты против Автовладельцев хотят обязать устанавливать видеорегистраторы. Депутаты против
Глава кабмина: Пора отказываться жить от&nbsp;зарплаты до&nbsp;зарплаты Глава кабмина: Пора отказываться жить от зарплаты до зарплаты
Президент предложил Камчыбеку Ташиеву возглавить Федерацию футбола Кыргызстана Президент предложил Камчыбеку Ташиеву возглавить Федерацию футбола Кыргызстана
Бизнес
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
2 февраля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 февраля, четверг
23:45
В WhatsApp на iOS можно будет входить в аккаунты без пароля
23:14
В Астане из атриума Национального музея убрали памятник Нурсултану Назарбаеву
22:45
В Москве кыргызстанец разбросал на улице пятитысячные купюры и снял это на видео
22:22
Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана. Что обсуждали
22:00
Если отключили свет. Телефоны энергетиков по Бишкеку и областям Кыргызстана