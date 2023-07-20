С выплатой проблем нет. Министр финансов рассказал о госдолге Кыргызстана

С выплатой государственного долга у Кыргызстана проблем нет. Об этом на заседании кабинета министров по итогам первого полугодия сообщил министр финансов Алмаз Бакетаев.

По его словам, на 31 мая 2023 года объем госдолга КР составил $5 миллиардов 667 миллионов. Это составляет 53 процента к ВВП.

«79 процентов — внешний долг, 20 процентов — внутренний. За полгода за обслуживание государственного долга выделили 20 миллиардов 200 миллионов сомов. Надо сказать, что на сегодня нет никаких проблем. Долг погашаем своевременно и в достаточном объеме», — сказал Алмаз Бакетаев.